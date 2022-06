Efeito da ‘CPI do sertanejo’, pagodeiro tem cachê reduzido em festival

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Artistas e prefeituras começam a rever valores de contratação para shows após repercussão negativa na mídia. Evento tradicional de Paty do Alferes, no interior fluminense, a Festa do Tomate acontece de 12 a 19 de junho, no Parque de Exposições da cidade. Na programação, shows de Simone e Simaria, Gusttavo Lima e Ferrugem. No site da transparência no portal da prefeitura, o cachê de Ferrugem estava listado no valor de 152 mil e quinhentos reais, através da Gold 120produções e Eventos LTDA. Mas houve anulação do empenho, pois “houve redução do valor da proposta para apresentação do show musical do artista no dia 19 de junho de 2022, na festa do Tomate”, confirme o site de transparência. Ainda não consta novo valor contratual. O show está previsto para domingo, 19, e o ingresso inteiro custa 60 reais.