Eduardo Paes corre para ser primeiro a dar nome de rua a Pelé

O Prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), correu para anunciar um nome de rua em homenagem a Pelé, que morreu na última quinta-feira, 29. A avenida que cerca o estádio do Maracanã, Radial Oeste, passou a se chamar Rei Pelé. “Agora é oficial! Avenida Rei Pelé!”, disse o prefeito em uma publicação do Instagram nesta quarta-feira, 4. Ele já tinha antecipado a mudança no perfil do Twitter, na terça-feira, 3, e inclusive fez uma enquete para os internautas decidirem o nome da rua, entre Pelé ou Rei Pelé.

A Avenida Radial Oeste que circunda o Maracanã passará a se chamar amanhã de Avenida Pelé! O decreto sairá publicado no Diário Oficial de amanhã! pic.twitter.com/f8nuhbhCR1 — Eduardo Paes (@eduardopaes) January 3, 2023

Por ampla maioria está decidido: é Avenida Rei Pelé! pic.twitter.com/oVczvCMsPE — Eduardo Paes (@eduardopaes) January 3, 2023