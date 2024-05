Eduardo Bolsonaro tenta aprovar moção de repúdio contra Lula, mas fracassa

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A Comissão de Relações Exteriores da Câmara rejeitou, nesta quarta-feira, 22, uma moção de repúdio contra o presidente Lula (PT) apresentada pelo deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Segundo o filho 03 do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o pedido se justificaria por uma recusa do governo à doação de “avião, drones e embarcações” do Uruguai para ajudar nos trabalhos de resgate às vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. O governo, porém, já tinha informado, em 8 de maio, que utilizava um helicóptero emprestado pelo país vizinho em operações no território gaúcho. A moção de repúdio foi rejeitada por 14 votos a 12.