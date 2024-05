Editoras de livros se mobilizam por doações a vítimas de chuvas no Sul

A Matrix está doando 30 por cento de todas as vendas realizadas em seu site para as vitimas das enchentes no sul do país. A iniciativa segue tendência entre outros grupos editoriais. A 2Books disponibilizou sua sede, no bairro do Campo Belo, em São Paulo, como ponto de coleta para doações de material não perecível. A editora Citadel usa sua estrutura logística no Rio Grande do Sul para ajudar no transporte de mantimentos. A Transpo Express, empresa de logística e transporte especializada no mercado editorial, arrecadar doações de editoras e outras companhias do setor. A empresa vai disponibilizar uma carreta e pode coletar as doações onde for necessário em São Paulo.