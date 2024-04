Donald Trump vende de tudo um pouco para repor o que perde em processos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O ex-presidente Donald Trump, 77 anos, tem feito o que pode para pavimentar seu caminho de volta à Casa Branca. Em campanha, ele corre para amealhar recursos junto a doadores (terreno em que nos últimos tempos perde para o atual ocupante do Salão Oval, Joe Biden) e vende de tudo um pouco para tentar repor a montanha de dólares que vem torrando com advogados encarregados de seus inúmeros processos na Justiça. São bonés, canecas, tênis (a partir de 399 dólares o par) e, agora, até a Bíblia (59,99 dólares). Trump segue na dianteira, mas, num duelo para lá de disputado, espertamente se dirige ao vasto eleitorado evangélico. “Encorajo vocês a obterem uma cópia da Bíblia God Bless the USA”, propagandeou em comício, com direito a silêncio e oração.

Publicado em VEJA de 5 de abril de 2024, edição nº 2887