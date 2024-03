Dona Déa indica livro sobre racismo para Yasmin Brunet

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Dona Déa, mãe de Paulo Gustavo, indicou aos seguidores o livro Macaco de Clayton Nascimento, em que o autor discorre sobre como é ser uma pessoa negra no Brasil. A obra inclusive é parte de uma peça de teatro, de mesmo nome, que está em cartaz no Rio de Janeiro. “Gostaria de indicar o livro Macacos do artista Clayton Nascimento que conta como é ser negro em um país como o Brasil. A população negra já foi tratada como propriedade e, mesmo com a abolição em 1889, ela continua sofrendo violências físicas e psicológicas. Não podemos mais permitir que este terror continue. Comprem este livro e vamos juntos combater o racismo”, escreveu Déa. A fala vem após Yasmin Brunet ser criticada durante o Domingão em razão de suas atitudes com o participante Davi Brito, do reality show da TV Globo. Nos comentários, o empresário da modelo deu sua opinião sobre a publicação de Dona Déa: “Sem noção total! E se achando a lacradora! Menos, senhora”, escreveu Sérgio Tristão.