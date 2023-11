Diretora executiva explica ambições da CCR na área cultural

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Pela primeira vez apoiadora da Flip, a empresa de mobilidade CCR tem ajudado na chegada de autores – são mais de quarenta – e diversos convidados à cidade de Paraty. Em conversa com a coluna, diretora executiva do Instituto CCR, Renata Moraes explica a motivação na entrada em eventos literários. “Passamos a ter o entendimento de que mobilidade vai muito além da mobilidade física, a gente abraçou o propósito de ser uma empresa que transforma a vida das pessoas por meio da mobilidade. Como, por exemplo, trabalhando no Instituto CCR na geração de oportunidades que abrem novos caminhos com três focos: Mobilidades e Cidades Sustentáveis; Educação e Cultura; e Saúde. A gente tem a missão de democratizar o acesso à cultura, por isso a gente vem trabalhando em parceria com vários museus; o Museu do Amanhã; o Museu da Língua Portuguesa; a Flipelô… É a primeira vez que apoiamos a Flip. É o cruzamento de propósitos nessa lógica da mobilidade como ampliação de caminhos”.

A executiva também explica que, durante o evento em Paraty, a empresa está possibilitando o apoio ao transporte de todos os escritores junto à organização. Além disso, há o acesso de pessoas de comunidades próximas, quilombolas, indígenas e ribeirinhas de Paraty – de van e barco. “A parte mais legal é a gente conseguir quebrar esse muro invisível, muitas vezes essas populações têm dificuldade de acessar esses mundos e se sentir pertencentes nos lugares da cultura mais erudita”, diz ela. CCR é uma empresa brasileira de concessão de infraestrutura, transportes e serviços, com um total de 3,615 km administrados em rodovias.

