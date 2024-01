Diretor musical da Claudia Leitte é acusado de homofobia

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O diretor musical de Claudia Leitte, Luciano Pinto, conhecido como Lu Sustenido, fez publicações consideradas homofóbicas nas redes sociais. “Deixa de agonia, perturbação da p*rra. Vai chupar a p*ca da abelha pra ver se sai mel! Calma, car*lho, nada vai ser como vocês querem, relaxem, deixem de maluquice. Ficam criando expectativas falsas. Aprendam a se adaptar”, escreveu ele no Instagram. Em outro story, o músico colocou uma “placa” de “proibido binga”: “Faça o seu. Paciência, meu fiel. Tem trâmites, animal. Tem etapas, seu mala”, escreveu ele. Alguns internautas consideram as frases com teor homofóbico e criticaram as publicações de Luciano nas redes sociais.

No domingo, 21, o diretor deu uma explicação para o que estava se referindo com as frases. Segundo ele, ‘binga’ é a maneira como se refere a determinados profissionais da música. “Como identificar um binga: músico que não consegue fazer base; improvisa fora de hora; não respeita as pausas, sempre preenche com alguma firula; não pode ver uma câmera de ao vivo que quer solar; toca muito forte, muito alto; não afina seu instrumento; nunca tem o figurino básico, branco ou preto; tem mil desculpas para chegar atrasado; é vaidoso e gosta de dar ordem; e acha que toca melhor que todo mundo”. Claudia não se manifestou sobre a polêmica.