Diretor de filme sobre cannabis para Lula: ‘quero ver se tem coragem’

No documentário A Planta, uma produção de baixo orçamento, que fala sobre o uso da Cannabis sativa para fins medicinais, o diretor Beto Brant foca em contar histórias de pessoas que melhoraram sua qualidade de vida com o uso da planta. Ele entrevista pesquisadores de universidades em Minas Gerais, no Rio de Janeiro e São Paulo, além de retratar pessoas com Alzheimer ou variações de epilepsia que tiveram crises e problemas radicalmente reduzidos. Após a exibição do longa na tarde desta segunda-feira, 4, no Festival Aruanda, em João Pessoa, Beto falou com a imprensa.

“O filme acabou de ficar pronto. E eu queria muito vir a João Pessoa, agradeço o convite do festival, porque nós estamos aqui hoje com a presença do Cassiano. Ele fundou a maior associação cannábica do Brasil, que abre caminho para várias iniciativas em todo o país”, disse o diretor do documentário se referindo a Cassiano Teixeira, fundador da ABRACE – organização sem fins lucrativos com o objetivo, não apenas de dar apoio às famílias que precisam de tratamento com a Cannabis Medicinal, mas também de apoiar pesquisas sobre o uso da planta.

“Ver o cinema reverenciando um trabalho tão incrível, como que Beto fez… A gente fica muito feliz e esperançoso de que possa ter um futuro com mais saúde. Esse filme fala sobre isso, sobre a luta de pais para que seus filhos e parentes, no meu caso da minha mãe, tenham acesso a cannabis medicinal. E de forma barata, de forma legal. Muitos de nós traficamos, eu era traficante internacional. Estamos lutando pelo acesso, inclusive pelo SUS”, declarou Cassiano.

Beto ainda comentou sobre o desejo de exibir o filme ao presidente Lula (PT), no Palácio da Alvorada. “Talvez ela não seja medicamento, seja alimento. Já é possível substituir, por exemplo, o óleo de milho pelo de cannabis, há estudos sobre a produção de semente alimentícia. A semente te em pó é rica em 25 aminoácidos. Alimento é o que faz você reagir a doenças, remédio é o alimento que falta ao corpo. Quero que Lula veja o filme, agora que reinaugurou o ‘cineminha’, quem sabe. Vamos fazer uma campanha, quero saber se ele tem coragem”, brincou.

