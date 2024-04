Dia do café: barista revela dica primordial para se degustar a bebida

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O Dia Mundial do Café é celebrado neste domingo, 14. A bebida é parte da rotina de muita gente, sendo consumida por quase 97% dos brasileiros, segundo levantamento do Instituto Agronômico (IAC) em parceria com o Instituto Axxus e a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) de 2023. Para marcar a data, a coluna GENTE conversou com Joshua Stevens, barista e fundador do Café Cultura, sobre os hábitos nacionais com o grão e selecionou sete lugares para se beber um bom café no Rio, em São Paulo, e em Gramado (RS).

Brasileiro sabe beber café? Essa percepção está relacionada à história e à cultura do consumo de café no país. Historicamente, o Brasil tem se concentrado na produção em massa para exportação, o que muitas vezes significava que os grãos de alta qualidade eram vendidos para o exterior, enquanto o mercado interno recebia qualidade inferior. No entanto, isso está mudando com o crescente interesse em cafés especiais e métodos de preparo sofisticados. O atual Campeão De Barista do mundo é um brasileiro. O crescimento de cafeteiras de alta qualidade nos últimos anos aumentou muito. Estima-se que cerca de 5% a 10% de todo o consumo brasileiro já seja de cafés especiais. Hoje em dia, é muito mais fácil encontrá-los em cafeterias, restaurantes, hotéis, na internet e em supermercados.

Qual é a dica primordial que todo mundo deveria saber ao beber café? A qualidade da água é crucial. Use sempre água fresca e purificada. A água compõe cerca de 98% de uma xícara de café filtrado, a qualidade dela tem um grande impacto no sabor final. Além disso, a temperatura da água deve ser controlada: entre 90°C a 96°C. A qualidade e o frescor do café também são importantes para extrair os sabores mais complexos.

É verdade ou mito que o café que se consome no país não é de qualidade? Isso é mais um mito do que verdade. Embora o Brasil tenha sido conhecido por produzir grandes quantidades de café de qualidade comercial, a indústria de cafés especiais tem crescido significativamente. Atualmente, existe abundância de grãos de alta qualidade produzidos em diversas regiões do país, e muitos brasileiros estão se tornando mais conhecedores e exigentes em relação ao café que consomem. Nós, do Café Cultura, somos um reflexo dessa exigência. Quando iniciamos, muitas pessoas estranharam nosso café. O café especial permite torra mais clara, diferente da torra escura comum em cafés tradicionais.O café especial, livre de defeitos, realça sabores mais complexos como frutado, caramelo, entre outros. Porém, quando a torra é mais clara, algumas pessoas podem achar que o café está mal preparado. Mas, à medida que o público adquire conhecimento, procura por cafés de qualidade.

Café gelado tira as propriedades do grão? Não, o que muda é o perfil de sabor. O processo de extração a frio tende a resultar em café menos ácido e mais suave, realçando diferentes nuances de sabor em comparação ao café quente. A cafeína e outros componentes ainda estão presentes, embora sejam percebidos de maneira diferente devido à temperatura.

Agora, para provar um bom café, a coluna GENTE selecionou algumas cafeterias que valem a pena conhecer, que apresentam novidades para a estação.

Artesanos Bakery (@artesanos.bakery), com unidades em Botafogo e no Recreio, no Rio, apresenta a própria marca de café, da região do Alto do Caparaó (ES). Na carta de cafés da casa, merecem atenção o Frapuccino de Chocolate (25 reais) – preparado com ganache de chocolate belga, leite e dose de espresso; e o Capuccino de Doce de Leite (17 reais) – com o doce de leite da casa. DarkCoffee (@darkcoffeebr), com unidades no Centro e Tijuca, no Rio, apresenta carta de cafés com sugestões para agradar a todos os paladares. Destaque para o Brasileiro (10 reais), expresso com rapadura e o Árabe (10 reais) com especiarias. O café também está presente nas bebidas geladas como o Milkshake (25 reais) e o com Tônica (16 reais). Outro ponto alto são os diferentes métodos em que a bebida é servida, como Siphon, French Press, ou Clever. Éclair Cafeteria e Bistrô (@eclairbarrashopping), com loja no BarraShopping, no Rio, a chef Millena Sá apresenta receitas especiais usando café. Como o éclair Café e Caramelo Salgado (26 reais), feito com mousse de café e cobertura de caramelo com flor de sal. Na carta dedicada a bebidas, destaque para o Irish Coffee (30 reais), com Whisky, açúcar mascavo, café e creme batido. E o Ice Salted Caramel (25 reais) com café gelado, calda de caramelo, leite, chantilly e flor de sal. Cuor di Crema (@cuordicrema), gelateria artesanal de método italiano, com unidades em São Paulo e Rio, a novidade é a bola de gelato “afogada” no café. O Affogato (18,50 reais) é uma das opções da bebida servida na casquinha com calda de chocolate na borda. Boulangerie Carioca (@boulangeriecarioca), também com unidades em São Paulo e Rio, oferece o Frappuccino Especial (34 reais) feito com gelato. Inspirada nas padarias francesas, a marca tem como destaque os quitutes, como o croque monsieur, os macarons, as famosas éclairs e doces internacionais, como os brownies e a Red Velvet, além de tortas variadas. Nolita Roastery (@nolitaovenbar), loja conceito que ocupa 3500 metros quadrados no NewYorkCityCenter, Barra da Tijuca, no Rio. O espaço foi todo pensado para os amantes de café e tem capacidade para fazer torrefação de 500 kg do grão por dia. Eles possuem o Coffee Garden, uma estufa com pés de café, e todo o processamento dos grãos pode ser visto pelos clientes. A famosa confeitaria do Nolita não ficou de fora, responsável pela montagem de bolos e tortas, e o Nolita Roastery Family Style, que conta com cardápio vasto de opções entre carnes, massas, pizzas e aperitivos. Lugano (@chocolatelugano), famosa rede de chocolates de Gramado (RS) que já está presente em várias cidades pelo país, é conhecida por seus chocolates. Mas também apresenta novidade para os amantes de café. Imagine tomar café na casquinha de sorvete. Essa experiência singular já virou febre nas cafeterias da marca com a chegada do outono. A composição fica assim: casquinha crocante de sorvete em formato de cone forrada com chocolate Lugano ao leite 36% cacau. O café é adicionado pelo próprio cliente na mesa, que tem alguns minutos para beber tudo, antes que o copo derreta. Mas a tempo de garantir a foto para as redes sociais.