Dia das mães: Taís Araújo reúne as “mães de sua vida”

Para entrar no clima do Dia das Mães, comemorado nesse domingo, 8, Taís Araújo protagonizou uma cena fofa ao lado de mulheres que chama de “as mães da sua vida”. São elas: sua madrinha Solange, a tia Heloísa e sua fiel escudeira e mãe Mercedes, “aquela que me possibilitou ter todas essas outras mulheres que também são minhas mães”.

“Poder tê-las em um só lugar e conseguir demonstrar meu afeto, amor e carinho em forma de presente foi um dos momentos mais especiais pra mim”, disse ela.

Sentada no sofá ao lado de suas musas inspiradoras, Taís gravou um vídeo no qual enaltece a possibilidade de tê-las por perto. “São três mulheres que me criaram. Se eu não tiver minha mãe por perto, tenho minhas tias. Minha mãe começou a trabalhar muito cedo, e trabalhou por muitos anos. E muitas coisas ruins que eu podia ter passado e não passei, foi porque ela estava do meu lado”, contou a atriz em vídeo, visivelmente emocionada.

Aos 43 anos, Taís é mãe de João Vicente, 10 anos, e Maria Antonia, de 7, de seu casamento com Lázaro Ramos.