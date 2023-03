Deputada expõe funcionárias negras para dizer que não é racista

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A deputada estadual Abigail Cunha (PL), recentemente nomeada secretária da Mulher do Maranhão, foi alvo de críticas após publicar uma foto ao lado de duas mulheres negras que trabalham em sua casa. A política fez a postagem para justificar que gosta de mulheres negras. “Para quem anda dizendo que não gosto das mulheres negras. Puro preconceito, as donas da minha casa são negras e são mulheres de batalha e verdadeiras”, escreveu Abigail, marcando as duas funcionárias, que aparecem descalças e com touca no cabelo.

A ação da deputada foi criticada nas redes sociais, visto que os comentários ressaltaram o teor racista da publicação. Após a repercussão, Abigail apagou a publicação. O governador Carlos Brandão (PSB) também foi criticado e pressionado para que a nomeação de Abigail seja suspensa, porém ela foi empossada neste sábado, 4, sem comentar o ocorrido.