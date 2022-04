Depois da tempestade, a bonança: Rita Lee está curada de câncer no pulmão

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Uma das artistas mais importantes do país, a cantora Rita Lee, de 74 anos, anunciou nesta semana que está curada do câncer que vinha tratando ao longo do último ano. Em sua conta no Instagram, a paulista informou aos fãs que o tumor no pulmão não oferece mais riscos à sua saúde.

Entre os que enviaram mensagens de apoio à Rita estão os cantores Gilberto Gil, que compartilhou a notícia em seu perfil oficial, e Ney Matogrosso, que comentou numa foto postada pelo músico Roberto de Carvalho, marido de Rita: “Roberto, fiquei muito feliz com a notícia que acabei de ler, diga a Rita da minha felicidade e diga a ela também do enorme amor que sinto por ela”.

Em maio de 2021, Rita Lee anunciou que havia sido diagnosticada com câncer. Desde então, ela que já vivia isolada num sítio ao lado de Roberto, passou a se preservar ainda mais, saindo de casa apenas para tomar as doses da vacina da Covid-19.