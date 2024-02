Depois da coleira para Eike, a nova homenagem em blusa de Luma de Oliveira

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Luma de Oliveira, eterna rainha da Sapucaí, conversou com a coluna a respeito dos 40 anos do Sambódromo. Ela disse por que não sente nostalgia dos desfiles. Luma estava vestida com uma camisa fazendo reverência à Sabrina Sato, rainha de bateria da Vila Isabel. Quando Sabrina passou desfilando com seus ritmistas, parou em frente à frisa que Luma estava para lhe dar um beijo. “Eu gosto de todas, torço por todas e é uma honra essa troca de carinho e de amor. O que acontece é uma sinergia de paixão . Eu conheço esse chão e as rainhas de bateria estão mandando muito bem. É incrível como elas são lindas, como sambam. Não bate uma nostalgia, só orgulho. Todo ano estou aqui para assistir”, disse.