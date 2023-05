Deltan Dallagnol defende ‘liderança do homem sobre a mulher’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Cassado há uma semana por unanimidadeem julgamento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o ex-deputado Deltan Dallagnol defendeu que se possa pregar nas redes sociais que a mulher deve ser submissa ao homem. A declaração fez parte da verborragia propagada em sua entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, nesta segunda-feira, 28. O ex-parlamentar foi questionado pela jornalista Vera Magalhães a respeito de uma fakenews que disseminou sobre suposta proposta legislativa que, caso aprovada, censuraria trechos bíblicos nas redes sociais – informação, claro, mentirosa.

“É restringir, por exemplo, o alcance de versículos bíblicos que falam que dentro do lar existe uma liderança do homem sobre a mulher. Não importa se você concorda ou não com isso, se eu concordo ou não, o que importa é que isso está na bíblia e que isso feriria aquela cláusula específica sobre igualdade de gênero”, disse para as entrevistadoras. Todas perplexas tanto quanto os telespectadores.

"Eu defendo que o pastor possa falar que casamento é só entre homem e mulher na igreja." No #RodaViva, Deltan Dallagnol fez críticas ao PL das Fake News e explicou sua justificativa de que versículos da Bíblia seriam censurados.#DallagnolNoRodaViva pic.twitter.com/o0Fb8jp309 — Roda Viva (@rodaviva) May 30, 2023