Delegado fez homenagem a Oprah Winfrey sem combinar com Polícia Civil

Foi fugaz a passagem de Oprah Winfrey, 70 anos, por São Paulo, onde apresentou um painel sobre empreendedorismo e filantropia. Não faltou tempo, porém, para arranjar um fã incondicional e uma boa história para contar. Ao deixar o palco, ela esbarrou com o delegado Mauro Marcelo, da Polícia Civil do Estado, que lhe entregou um distintivo como presente. Não demorou, e ele postou: “Agora, Oprah é uma policial civil honorária”. A notícia logo ganhou as redes, mas não era o que parecia. A VEJA, a assessoria da instituição esclareceu que o acessório era “falso” e a homenagem não passou de “uma brincadeira”. De todo modo, o delegado conquistou seus minutos de holofote e ainda se esmerou em exibir uma intimidade com a apresentadora, com quem rapidamente falou. “Sabia que ela sempre senta na segunda fileira do lado esquerdo quando vai à igreja? Eu também”, publicou, sob a hashtag “polícia civil”.

Publicado em VEJA de 19 de abril de 2024, edição nº 2889