A atriz Deborah Secco surpreendeu o público ao aparecer quase nua no meio da ala da direção do Salgueiro, no início do desfile. Logo atrás, vinha Viviane Araújo, rainha da escola, mas que acabou tendo que dividir a atenção com Deborah. “Não estou dividindo a avenida com ninguém. Vim bem discretinha aqui no meio da direção”, comentou.

