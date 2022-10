Deborah Secco revela ‘desejo’ em duas atrizes famosas

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 6 out 2022, 14h18 - Publicado em 6 out 2022, 14h00

Por Gustavo Silva Atualizado em 6 out 2022, 14h18 - Publicado em 6 out 2022, 14h00

Deborah Secco “esquentou” a entrevista dada a um programa no Youtube, na quarta-feira, 5. A atriz revelou que “sempre quis pegar” Giovanna Ewbank, atualmente casada com Bruno Gagliasso. “Ela olha com um olhar penetrante que você fica até…”, confessou. Continuando no clima de azaração, Secco também disse que já fez investidas para ter um caso com Fernanda Paes Leme, mas que não obteve sucesso. “Eu já estou ficando nervosa, vamos mudar de assunto!”, brincou Fernanda.