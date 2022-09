Deborah Secco: ‘Já namorei mulheres’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Deborah Secco, 42, casada com Hugo Moura, 32, recentemente se declarou bissexual. “Eu sou livre, gosto de pessoas. Tenho uma inclinação maior a me interessar por homens, mas já namorei algumas mulheres. (…) Quando elas são muito incríveis e interessantes, me seduzem também (risos). Mulheres, geralmente, são fod*!”, afirmou ao jornal Extra.

Atualmente, a atriz vive a empresária Marlene na série Rensga Hits, da Globoplay. Também aguarda o lançamento da série Codex 632, que ela gravou em Portugal numa parceria da Globoplay com a RTP, e tem se dedicado às gravações de Mundo Iupi, que criou ao lado do marido para o canal infantil Gloob. O programa contará também com a participação da filha do casal, Maria Flor.