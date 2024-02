Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Depois de Tiazinha e Frida Kahlo, Deborah Secco escolheu um look em referência a grande estrela do pop Madonna para poder aproveitar o finalzinho do carnaval na Sapucaí. A atriz esteve em um camarote vestida da cantora americana. Esbanjando sensualidade no mesmo grau do seu carisma, ela se deixou fotografar até comendo coxinha.

