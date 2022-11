De quem partiu a ordem para o clã Bolsonaro fazer silêncio nas redes

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Quem acompanha as redes sociais de Jair Bolsonaro (PL) e de seus filhos Eduardo, Flávio e Carlos já percebeu a escassez de postagens desde que Lula (PT) saiu vitorioso no domingo (30). E já se vão dez dias de quase absoluto silêncio do clã bolsonarista. Acostumados a fazer várias publicações ao longo do dia na fase pré-eleitoral, agora seus feeds quase não são alimentados. A ordem para se retirarem de campo partiu do próprio presidente, que foi catogórico com sua trupe. Pediu para se aguardar o relatório final das Forças Armadas a respeito da apuração das eleições. Bolsonaro não quer ser acusado de incitar o discurso de fraude das urnas sem um relatório nas mãos para exibir aos seus seguidores.