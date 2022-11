De fake news com Lady Gaga a tradução tosca: as gafes dos atos golpistas

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Embalados pela derrota – legítima – do atual presidente Jair Bolsonaro (PL), milhares de pessoas foram às ruas, desde o resultado da disputa presidencial alegando, sem provas, fraude nas eleições. Nesta quarta-feira, 2, muitos dos que pedem ditadura militar estiveram debaixo de chuva para manifestar a insatisfação com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). E, pela excentricidade, os atos renderam cenas, no mínimo, grotescas.

A mais chamativa foi que, em grupos bolsonaristas no WhatsApp e no Telegram, circulou a imagem de uma representante do Tribunal de Haia “conversando” com Jair Bolsonaro, e dizendo que deveria ser feita a intervenção militar no Brasil. A mulher que aparece na imagem é ninguém menos que Lady Gaga, em uma montagem rudimentar que se proliferou entre os golpistas, reforçando a ideia de que deveriam “se manter firmes no intento”.

Nas urnas, um manifestante da cidade de Natal (RN) pedia intervenção militar. Na tentativa de universalizar a mensagem, escrevendo-a em inglês, ele cometeu a gafe de traduzir o nome da cidade, que virou “Christmas”. Uma outra imagem chocante é a de um manifestante que, tentando impedir a passagem de um caminhão pelo bloqueio, se agarrou a ele. E foi levado… Pensa que acabou? Teve um ciclista dramático, forjando um atropelamento e, em seguida, saindo irritado com o motorista.

Na segunda-feira, um grupo de protestantes comemorou a falsa prisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.

uma fake news bolsonarista afirma que Bolsonaro estaria reunido por vídeo com uma magistrada do tribunal de Haia para reverter o resultado da eleição. a suposta magistrada é Stefani Germanotta, a cantora Lady Gaga, que não se reuniu por vídeo com Bolsonaro. pic.twitter.com/8n0V8cUWH6 — Pedro Prola 1️⃣3️⃣ (@pedroprola) November 2, 2022

No Rio Grande do Sul, bolsonaristas comemoram a prisão de Alexandre de Moraes. Claro, ele não foi preso. Mas no zap bolsonarista, foi. pic.twitter.com/pDe2dhUTgW — 🎧 ĐɈ ꞢøꝁȺø 🎤 (@os_viralatas) November 3, 2022

Eu tava rindo no FEDERAL INTERVENTION ALREADY, mas o CHRISTMAS me desmontou pic.twitter.com/MhKArBjyHL — Prof. Vítor Soares (@ProfVitorSoares) November 3, 2022

HAHAHAHA o bolsonarista tentou evitar que o caminhão furasse o bloqueio e deu nisso aí. pic.twitter.com/RsbYuArAnd — Lázaro Rosa 🇧🇷🚩 (@lazarorosa25) November 3, 2022

O Rio Grande do Norte se tornou uma grande fábrica de memes, começamos por Parnamirim, depois Mossoró e agora em Christmas… Ou melhor, Natal! pic.twitter.com/3RJ7Y7VJj8 — Dioclécio Neto 🇧🇷💉 💉 💉 (@perfildoneto) November 3, 2022