Danielle Winits busca no cinema o que a TV não lhe deu

Por duas décadas, Danielle Winits, 50 anos, deu vida a personagens que se enquadravam no preconceituoso estereótipo da beldade de cérebro pouco iluminado. Pois foi recentemente, no cinema, que a atriz conseguiu se desatrelar do gênero de papel ao qual estava fadada. Na película Os Farofeiros 2, ela agora interpreta uma chefe implacável que cobra resultado. “Preciso até hoje ser forte e lutar contra esse rótulo de loura burra que me impõem”, desabafa Danielle, que é dada a expor nas redes a labuta como mãe do caçula Guy, 12 anos, do casamento desfeito com o ator Jonatas Faro, que cria praticamente sozinha. “A situação me traz alguma dor, mas agora encaro o assunto de forma mais clara”, diz, madura.

Publicado em VEJA de 8 de março de 2024, edição nº 2883

Assista à entrevista da atriz com a coluna a partir desta segunda-feira, 11, no canal da VEJA do Youtube.