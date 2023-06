Daniela Mercury propõe que povo vá às ruas: entenda o motivo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Daniela Mercury, 57, comemorando 30 anos do álbum Canto da Cidade, é uma representante da causa LGBTQIAP+ no meio artístico, além de ativista e apoiadora do atual governo. Ela também celebra 10 anos desde que assumiu publicamente sua relação com a jornalista Malu Verçosa, 46. Em conversa com a coluna, a cantora refletiu também sobre o preconceito que ainda sente contra o próprio ritmo que a projetou. “Estou comemorando 30 anos do álbum Canto da Cidade, que fez o axé ter nome de axé. Antes não era um gênero. O sucesso do meu trabalho no Brasil e no mundo fez com que o axé existisse como gênero. Há um desconhecimento”.

Daniela também fez uma análise do governo Lula (PT), que está complementando seu primeiro semestre. “Difícil está o momento para a democracia. Nunca foi tão difícil o diálogo. Na verdade, nos últimos quatro anos não havia diálogo, agora começou a se tentar um diálogo. Há uma tentativa de dificultar que as iniciativas políticas públicas de Lula aconteçam. Estou lutando contra o marco temporal, estou lutando pela cultura, apoiando Margareth Menezes, Aniele Franco, Silvio Almeida, é isso que a gente tem que fazer. A sociedade precisa continuar a se mobilizar, precisa ir para a rua. Eu proponho que a gente vá nesta quarta-feira, 7, ao julgamento do STF contra o marco temporal, porque a Amazônia vai ser desmatada em 20%”.