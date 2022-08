Dani Calabresa se manifesta sobre decisão favorável a Marcius Melhem

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Acusado de assédio e importunação sexual desde 2020, Marcius Melhem tenta provar que a relação com Dani Calabresa era consensual. Ele utiliza na sua estratégia de defesa cerca de 270 mensagens trocadas com a humorista. Conforme informações obtidas por VEJA, o ex-diretor do núcleo de humor da TV Globo ganhou da Justiça nesta quarta-feira, 3, o direito de expor qualquer troca de mensagens com a atriz. Procurada pela coluna, Dani, através de seu corpo jurídico, informa a seguinte nota:

“A defesa de Dani Calabresa lamenta a decisão, mas a respeita, como tem feito ao longo de todo o processo. Ressaltamos que a investigação criminal das denúncias apresentadas por doze mulheres contra Marcius Melhem por assédio sexual continua sob sigilo de justiça, assim como o processo movido pelo Ministério Público do Trabalho. Infelizmente, temos assistido a uma série de vazamentos, sempre com o objetivo de atingir a reputação das denunciantes. Confiamos que a justiça comprovará todas as denúncias, apoiadas em provas e testemunhos”.