Marcius Melhem joga indireta após Dani Calabresa ser demitida da Globo

Demitido da TV Globo após denúncias de assédio sexual, o humorista e ex-diretor Marcius Melhem mandou uma indireta nas redes sociais nesta quarta-feira, 27, ao saber que a ex-colega Dani Calabresa também deixou a emissora. Marcius compartilhou trecho do seriado The Morning Show com a frase: “It’s time for you to go home” (“É hora de você ir para casa”, em tradução do inglês).

Após sete anos, Dani está fora do elenco fixo. “Agora trabalho com contrato por obra”, diz a atriz, frisando que esta foi uma decisão de ambas as partes. Acusado de assédio e importunação sexual desde 2020, Marcius tenta provar que a relação com Dani era consensual. Ele utiliza na sua estratégia de defesa cerca de 270 mensagens trocadas com a humorista pelo WhatsApp. O processo corre em processo de justiça.