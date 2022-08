Marcius Melhem obtém vitória expressiva contra Dani Calabresa na Justiça

Acusado de assediar Dani Calabresa e proibido de vazar conversas íntimas entre os dois na imprensa, Marcius Melhem, ex-diretor do núcleo de humor da Globo, ganhou da Justiça nesta quarta-feira, 3, o direito de expor qualquer troca de mensagens com a atriz. De acordo com a decisão proferida pelo juiz Fabricio Reali Zia, do Tribunal de Justiça de São Paulo, obtida por VEJA, foi revogada a medida cautelar de julho que impedia Melhem de expor as conversas pela imprensa e nas redes sociais.

O caso do suposto assédio veio à tona na imprensa em dezembro de 2020. Segundo reportagem publicada na revista Piauí, Dani Calabresa teria sido vítima de várias investidas de Melhem, incluindo uma tentativa de agarrá-la à força numa festa ocorrida em novembro de 2017. As acusações migraram das páginas da imprensa para a Justiça quando Melhem, que nega todas as acusações, moveu ações para reparar sua honra, incluindo um processo por reparação de danos morais contra Dani Calabresa. A tese central da defesa de Melhem é a de que as denúncias sobre o suposto assédio foram criadas apenas após um desentendimento profissional entre eles, em 2019.

A vitória desta quarta-feira é considerada expressiva pelo fato de que Melhem acredita ser alvo de ataques na imprensa e nas redes sociais, sem poder exibir as mensagens com provas de que é inocente no caso. Elas foram incluídas no processo que corre sob sigilo. Essas mensagens do celular de Melhem que chegaram à imprensa, incluindo as de uma reportagem de VEJA sobre o caso, datadas de 2016 a 2019, mostram amizade e intimidade entre os dois, a ponto de fazerem brincadeiras de cunho sexual. Mesmo após a festa na qual teria ocorrido um violento ataque sexual, os diálogos continuam no mesmo tom. Em mensagem trocada entre ela e Melhem um mês depois da festa, num contexto de brincadeira entre ambos, a atriz escreve: “Deus te deu vários dons” e, entre os emojis, coloca uma berinjela.

Como reação à divulgação desse tipo de conteúdo, a defesa de Dani Calabresa entrou com um pedido na Justiça para continuar mantendo tudo sob sigilo, mas acabou sendo derrotada. A decisão desta quarta do juiz Fabricio Reali Zia ratificou a posição já defendida pelo procurador-geral de Justiça Mário Luiz Sarrubbo, em 28 de julho passado: “Entende-se configurada a justa causa na conduta do investigado de exibir publicamente mensagens trocadas entre ele e a ofendida, com o propósito de defender-se das acusações que estavam sendo dirigidas a ele pela imprensa”, manifestou-se Sarrubbo na ocasião.

Em seu perfil no Twitter, Marcius Melhem comemorou a vitória. “Fui covardemente atacado na imprensa sem nenhum processo judicial. Eu que procurei a Justiça e lá quiseram me calar. Mas a Justiça entendeu que posso me defender, sim, onde fui atacado, na opinião pública. Na hora certa isso será feito. Todos merecem saber a verdade. E vão saber”, escreveu o comediante. Veja:

E lá quiseram me calar. Mas a justiça entendeu q posso me defender sim onde fui atacado, na opinião pública. Na hora certa isso será feito. Todos merecem saber a verdade. E vão saber. — Marcius Melhem (@omarciusmelhem) August 3, 2022

A reportagem procurou a assessoria de imprensa de Dani Calabresa e sua advogada, que emitiram uma nota lamentando a decisão, mas reiterando a fé da comediante na justiça. Confira a nota na íntegra.

A defesa de Dani Calabresa lamenta a decisão, mas a respeita, como tem feito ao longo de todo o processo. Ressaltamos que a investigação criminal das denúncias apresentadas por 12 mulheres contra Marcius Melhem por assédio sexual continua sob sigilo de justiça, assim como o processo movido pelo Ministério Público do Trabalho. Infelizmente, temos assistido a uma série de vazamentos, sempre com o objetivo de atingir a reputação das denunciantes. Confiamos que a justiça comprovará todas as denúncias, apoiadas em provas e testemunhos.

