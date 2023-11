Dakota Johnson fala sobre depressão e apoio de Chris Martin

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Dakota Johnson, de 34 anos, falou recententemente sobre sua luta contra a depressão e o apoio que recebe do namorado, o cantor Chris Martin, de 46. “Algumas semanas atrás, eu estava tendo um dia ruim e meu parceiro me disse: ‘Você está realmente lutando [contra a depressão]?’ e eu disse ‘Não?’. Foi aí que Chris arrancou risadas da amada: “Querida, você está vestindo uma camiseta do Cats, como em Cats, o Musical. Acontece que eu realmente estava lutando. Mas aquele momento me levantou e me tirou disso”, disse sobre o vocalista do Coldplay.

Ela, que convive com a depressão desde a adolescência, tenta usar sua visibilidade para influenciar positivamente as pessoas e afirma que usa o humor como um escape. “Isso tornou-se uma ferramenta que tenho usado durante toda a vida, e não acho que seja uma coisa ruim, funciona, me ajuda. Porque, às vezes, se eu não rir, vou chorar”.