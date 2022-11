Cris Arcangeli usa imagem de Coldplay em vídeo bolsonarista

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Por esta nem Chris Martin podia esperar. Imagens do vocalista do Coldplay, com a bandeira do Brasil durante shows recentes no país, estão sendo usadas por grupos apoiadores de Bolsonaro (PL) em um clipe divulgado nas redes sociais. A empresária bolsonarista Cris Arcangeli, 62 anos, conhecida por aparições em reality shows como Aprendiz Universitário e Extreme Makeover Social, tem difundido a produção, que mistura shows com passeatas e atos antidemocráticos.

A gravadora Warner Music, responsável pelo Coldplay, foi procurada, mas ainda não se manifestou sobre que medidas deverão ser tomadas pelo uso indevido da música e das imagens do artista.