Cortejo de artistas marca oposição a evento com Bolsonaro no Rio

Parada 7 – Arte em Resistência é uma exposição de artes visuais em dose dupla, já que ocupa dois centros culturais no Centro do Rio de Janeiro – o Centro Cultural Justiça Federal e o Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica. Com curadoria de Cesar Oticiano Filho, Evandro Salles (idealização) e Luiza Interlenghi. Para marcar a abertura dessas exposições e homenagem ao dia 7 de setembro, foi realizado um cortejo na Cinelândia neste feriado. Bandeiras do brasil se misturaram a artistas em pernas de pau, além e cartazes contra o presidente Jair Bolsonaro (PL) que, naquele mesmo instante, fazia um pronunciamento num trio elétrico na praia de Copacabana.

