Coreógrafa brasileira comandará a abertura dos jogos Pan-Americano

A brasileira especialista em Composição Coreográfica, Tamara Catharino, é a responsável pela cerimônia de abertura dos jogos Pan-Americano Santiago 2023, que começam na sexta-feira, 20. Ela já trabalhou nas cerimônias das Olimpíadas Rio 2016, Pan-Americano Lima 2019, Copa do Mundo Qatar 2022 e a Copa Africana de Nações 2022, em Camarões. Para o Pan 2023, Tamara mantém segredo sobre o espetáculo, que contará com um elenco de cerca de 600 pessoas. “O que posso falar é que terão muitos elementos artísticos e surpresas para poder tornar esse momento único. Vocês podem esperar um grande show que representará toda a gama cultural do Chile”, garante a artista.

A cada projeto novo, a profissional formada em Dança pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e mestranda em Artes Visuais, busca entender a singularidade de cada povo e cada cultura. Na Árabia Saudita e nos Emirados Árabes, por exemplo, a coreógrafa refletiu sobre o papel da mulher na sociedade. Ela conta que, procurando respeitar os costumes e a religião predominante na região, conseguiu proporcionar uma das primeiras apresentações, dirigida por uma mulher, com um grupo apenas do gênero feminino durante o Riyadh Opening Season 2021. O Pan 2023 acontecerá na capital do Chile, de 20 de outubro a 5 de novembro, com mais de cem medalhistas olímpicos competindo nos jogos.

