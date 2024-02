Coreógrafa adianta o que esperar do show de 40 anos da Sapucaí

Bailarinos e coreógrafos cariocas, Priscilla Mota e Rodrigo Negri pelo segundo ano assinam a comissão de frente da Unidos do Viradouro. Em 2024, eles também têm a missão de fazer o show Apoteose ao samba: 40 anos, no desfile das campeãs, no sábado, 17, que comemora os 40 anos da Sapucaí. Em uma grande homenagem ao ritmo e a todas as escolas, a apresentação em formato de desfile terá participação de Anitta, Zeca Pagodinho e Alcione. “Já estamos ensaiando com o elenco, mas depois da apuração, quando a gente tiver com o coração mais tranquilo do desfile oficial, vamos ter essa reta final. Na verdade, só teremos quarta, quinta e sexta para ensaiar na Sapucaí. Nunca foi feito um espetáculo neste formato, serão 100 pessoas entre bailarinos, ritmistas e componentes de escola de samba, além dos convidados”, diz Priscilla à coluna. A direção do show-desfile é de Abel Gomes, cenógrafo que já trabalhou em projetos como a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos Rio 2016 e o Réveillon de Copacabana por doze anos consecutivos.

Em 15 anos de carnaval, a dupla Priscilla e Rodrigo,já ganhou quatro campeonatos e mais de 70 prêmios. Um dos desfiles mais memoráveis do casal foi em 2010, quando as bailarinas trocavam de roupa em segundos pela Unidos da Tijuca. “A expectativa das pessoas é muito grande. Lembrando que a gente tem passagens de sete anos na Tijuca. Depois ficamos na Grande Rio e Mangueira. Fomos campeões da Tijuca três vezes na Mangueira uma vez. Além de toda a repercussão que as comissões de frente trazem. O que nunca falta é trabalho e comprometimento. Em relação ao espetáculo, a coreografia vai ser o encantamento visual. A gente está trazendo as imagens do enredo”, adianta ela que, junto com Rodrigo, é diretora criativa da Art+ Entretenimento, empresa que transita entre espetáculos de dança, teatro musical, shows e eventos corporativos. Eles já desenvolveram trabalhos como: O Show do Século – Alok, Copa do Brasil, Show em comemoração ao Bicentenário da Independência do Brasil e da Reinauguração do Museu do Ipiranga em São Paulo, onde também participaram na construção do roteiro do espetáculo.