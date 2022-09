Conheça o ‘vipinho’, o espaço mais vazio e exclusivo do Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Chama atenção dos frequentadores da Cidade do Rock, o camarote com uma varanda imensa com vista privilegiada para o gramado em frente ao Palco Mundo. Ali, poucos convidados comparecem para poder curtir as apresentações. Ao lado do camarote “Vipão”, foi apelidado de “Vipinho”. É um camarote exclusivo, destinado apenas a alguns convidados do presidente do Rock in Rio, Roberto Medina. O lugar é cercado de seguranças, com poltronas acolchoadas, buffet exclusivo, ar-condicionado e outras regalias. Nem todas as celebridades convidadas são chamadas para entrar neste espaço. Roberto em pessoa é quem seleciona os VIP’s que estarão em seu “vipinho”.

Rock in Rio | O colunista de VEJA Gente Valmir Moratelli mostra o clima no palco Mundo antes do primeiro show.#VEJAnoRiR#VEJAGente pic.twitter.com/4WxdZ5EVvv — VEJA (@VEJA) September 2, 2022

Rock in Rio | O colunista de VEJA Gente Valmir Moratelli mostra a "parede da fama" no festival https://t.co/2UCTnqdc2S#VEJAnoRiR#VEJAGente pic.twitter.com/wjNdTva4qJ — VEJA (@VEJA) September 2, 2022

Rock in Rio | O colunista de VEJA Gente Valmir Moratelli mostra uma peculiaridade da Cidade do Rock https://t.co/2UCTnqdc2S#VEJAnoRiR#VEJAGente pic.twitter.com/4GTvpiOOK8 — VEJA (@VEJA) September 2, 2022