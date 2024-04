Conheça o iate de luxo de Tiago Silva, capitão da seleção brasileira

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Zagueiro do Chelsea e capitão da seleção brasileira, Tiago Silva é dono de um iate Azimut 56, sucesso internacional da marca italiana Azimut Yachts, maior produtor de iates de luxo do mundo. São mais de 17 metros de comprimento, divididos em três pavimentos, suítes, áreas de estar e jantar e outros ambientes externos e internos, projetados por designers italianos. A embarcação está avaliada em quase 10 milhões de reais e modelo semelhante estará em exposição durante o Rio Boat Show, que acontece na Marina da Glória, no Rio a partir deste domingo, 28.

“Este é o nosso primeiro iate, um verdadeiro sonho, e, com certeza, iremos aprender muito mais sobre este universo agora. Apesar da experiência zero com navegação, conheci a marca conversando com colegas da seleção brasileira”, comentou o jogador, que recebeu a embarcação em dezembro de 2019. Confira fotos exclusivas dos detalhes do iate que a coluna GENTE teve acesso.