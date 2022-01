Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Agora vai. A princípio marcados para 2020 e adiados por causa da pandemia, os shows de Harry Styles no Brasil foram confirmados para o final deste ano. As apresentações do astro pop britânico revelado no One Direction – hoje a anos luz daquele adolescente cabeludo da boy band – vão acontecer em dezembro: em São Paulo, no dia 6; no Rio (dia 8) e em Curitiba (10).