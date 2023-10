Como Xuxa homenageia Angélica em sua volta ao cinema após 14 anos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 4 out 2023, 20h50 - Publicado em 5 out 2023, 11h00

Por Giovanna Fraguito Atualizado em 4 out 2023, 20h50 - Publicado em 5 out 2023, 11h00

Xuxa Meneghel, 60, retorna às telonas após 14 anos com o filme Uma Fada Veio Me Visitar, adaptação do livro homônimo de Thalita Rebouças. Ela vive Tatu, uma fada que ficou adormecida e acorda em um mundo novo. Nesta quarta-feira, 4, a apresentadora falou com a imprensa sobre os bastidores de sua volta ao cinema, acompanhada pelo elenco e equipe – além da companhia de sua cachorrinha, Doralice, de quem não desgrudou nem para as fotos.

Mesmo com diversos filmes ao longo de sua carreira, Xuxa comentou que não se considera uma atriz e, por isso, precisou da ajuda de um teleprompter durante as gravações. O aparelho é utilizado para exibir textos em telejornais ou cerimônias, mas não é comum em sets de ficções. “Eu não sei decorar, eu não sou atriz. O TP me acompanhava. Mesmo que eu não olhasse pra ele, era bom saber que ele estava ali”.

A personagem de Xuxa apresenta uma estética dos anos 1980, escolhida pela apresentadora, e revisita diferentes personalidades da década. A fada aparece vestida como She-Ra, personagem do universo He-Man, Cyndi Lauper, Madonna e até Angélica, sua amiga. “Fazer a Angélica foi o mais legal. Aquela pinta foi ela quem me deu. Ela tem um adesivo de pintas. Contei que faria essa homenagem e ela me disse: ‘pode deixar que eu te mando. E eu achei estranho ela falar isso. Como ela vai mandar a pinta dela? E chegou lá em casa uma caixinha com vários adesivos. Ela tem a pinta dela em adesivo. Tamanho maior, médio e pequeno”. A caracterização foi aprovada pela própria Angélica e rendeu elogios de Luciano. “Ele falou: está gata. E eu: Claro, estou como sua mulher”.

Para a estreia, no dia 12 de outubro, Xuxa irá promover uma campanha para aqueles que se vacinarem. A apresentadora, inspirada na ação de Ludmilla com o Hemorio, conta que se a pessoa levar a carteirinha de vacinação completa, receberá um ingresso de graça.

Continua após a publicidade

Publicidade

Siga