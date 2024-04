Como Tom Brady, ex de Gisele Bündchen, será ‘queimado’ pela Netflix

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A Netflix anunciou na manhã desta segunda-feira, 22, que o ex-quarterback Tom Brady, 46, será “ridicularizado” por uma lista de celebridades e comediantes na série de humor The Greatest Roast of All Time: Tom Brady. O especial será transmitido ao vivo no domingo, 5 de maio, na Netflix. Na produção, o ex-atleta poderá enfrentar piadas sobre seus estranhos hábitos alimentares, sua não-aposentadoria e, claro, o midiático divórcio com Gisele Bündchen, 43. Para o sete vezes campeão do Super Bowl, que deve seguir carreira como analista da NFL, ter senso de humor ainda faz parte do seu jogo.