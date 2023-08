Como ‘Terra e Paixão’ derruba a conquista de ‘Vai na fé’ com evangélicos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O sucesso de Vai na Fé, que vai entrando em sua reta final no horário das 19h na Globo, fez um importante aceno à audiência evangélica, até então concentrada em sua concorrente, a TV Record. Agora, em Terra e Paixão, a evangélica caricata Nice (vivida por Alexandra Richter), joga por terra tudo que a própria emissora parecia querer conquistar: A confiança dos evangélicos. A novela das 21h é um desserviço à tática de mostrar estes religiosos sem a perversa caricatura do humor, que afasta o olhar crítico e os coloca na posição de piada grotesca. Justamente no núcleo que é o alívio cômico da novela, Nice tenta moralizar o prostíbulo, fazendo com que gays “virem homens” e pessoas trans “regressem”. Não por acaso vem sendo comparada a senadora Damares Alves (PL) nas redes sociais. Nisso (e por outros motivos), as sutilezas na história de Sol (Sheron Menezzes), criada por Rosane Svartman, já deixam saudade.