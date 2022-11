Como Tatá Werneck convenceu Tadeu Schmidt de ir ao ‘Lady Night’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Tatá Werneck está de volta à programação do Multishow com a sétima temporada de Lady Night, que estreia na segunda-feira, 21. O programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre às 23h15, e no segundo episódio, exibido na terça-feira, 22, o convidado é Tadeu Schmidt. A apresentadora preparou seus quadros especialmente para brincar com o jornalista, como o RJ Tadeu, Quem sabe faz Schmidt e Caí do Cavaco. “A Tatá é uma querida! Na semana em que comecei a apresentar o Big Brother Brasil ela me mandou uma mensagem me elogiando, que foi muito especial para mim. Então, quando recebi o convite para participar do Lady Night, eu tive que aceitar, e foi divertido demais”, conta Tadeu. Durante o programa, o jornalista falou ainda sobre a infância e de seu irmão, Oscar Schmidt.