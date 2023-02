Como será o baile de carnaval do centenário Copacabana Palace

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após três anos silenciados pela pandemia de covid-19, os salões nobres do tradicionalíssimo Copacabana Palace retornam com todo o glamour em seu do baile carnavalesco. No sábado, 18, mais de 1.500 convidados são esperados na festa que marca o início dos festejos do centenário hotel, cartão-postal encrustado na orla da zona sul do Rio. “A ideia é que a pessoa entre pelo túnel do tempo, literalmente. A evolução dos tempos até chegar no futuro. Representaremos o que aconteceu desde a fundação do hotel em 1923 e o que se espera que aconteça no hotel e no mundo em 2123, daqui a 100 anos. A ideia é que passe uma sensação moderna, inclusive para se conhecer um pouco da história do Copa”, adianta o cenógrafo Daniel Cruz. A rainha escolhida para essa edição é a modelo paulista Izabel Goulart. Já tiveram essa função – a de representar a alegria do baile e recepcionar os convidados – nomes como Luiza Brunet, Sabrina Sato e Isis Valverde, entre outras.

Com todos os hóspedes convidados e ingressos a partir de 2.750 reais, a festa contará com dois palcos de música e ocupará quase a totalidade dos salões. “É a primeira vez que o tema é amplo. As pessoas podem escolher algum espaço do passado para fazer uma homenagem a uma época, mas também podem escolher o futuro. E a gente pergunta: em que momento do tempo gostaria de estar?”, diz Cassiano Vitorino, gerente de comunicações da Belmond no Brasil. “A gente honra esse passado maravilhoso, mas também quer olhar para o futuro e inspirar os próximos cem anos”, completa. Os trajes de gala – homens de smoking e mulheres de longo e muito brilho – continuam como parte da tradição. O retorno (palavra tão festejada após os ciclos de vacinação contra Covid) promete ser comemorado em grande estilo. “Espero que seja o melhor baile de todos os tempos. Tenho certeza de que toda essa animação reprimida vai explodir”, anseia Daniel.