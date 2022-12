Como o estrelado Alex Atala exportou seu estilo para além de sua cozinha

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Depois de se deixar embalar pela onda que levou grandes chefs às redes, Alex Atala, 54 anos, completa um ano de YouTube com meio milhão de seguidores. Ao contrário da pirotecnia na cozinha que fez a fama de seu estrelado restaurante D.O.M., a opção na internet foi pelo mais básico: ali, o papo versa sobre macarrão, ovo frito e farofa. “O futuro de todo bom chef é ser apresentador, para estabelecer uma conversa direta com as pessoas”, acredita o muito bem resolvido Atala, que se põe como um divisor de águas na gastronomia: “Tenho consciência de que mudei a imagem do cozinheiro, e não foi só no Brasil: sou tatuado, trabalho de tênis e muitos seguem meu estilo”.

Publicado em VEJA de 14 de dezembro de 2022, edição nº 2819