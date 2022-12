Como Lula quer retribuir a chuva de votos dos nordestinos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A forma que Lula (PT) encontrou para se mostrar grato e retribuir a chuva de votos dos nordestinos é muito clara nas discussões das últimas semanas nas equipes de transição do próximo governo. Lula quer retribuir com ministérios. Interlocutores de pelo menos três pastas contaram à coluna que o próprio presidente pediu que eles pensassem em sugestões de nomes do Nordeste também para altos postos de comando.

Dentro os futuros ministros já divulgados oficialmente, tem-se: Flávio Dino (PT), ex-governador e senador eleito pelo Maranhão, vai assumir o ministério da Justiça; a cantora baiana Margareth Menezes, o da Cultura; o pernambucano José Múcio Monteiro Filho (PTB) vai comandar o da Defesa; Rui Costa, governador da Bahia, ficará com a Casa Civil. Especula-se que, nos próximos dias, Lula anuncie para a Educação a governadora do Ceará, Izolda Cela (sem partido), apesar da pressão contrária do PT. A cara do próximo governo ainda começa a ganhar forma, mas o sotaque já pode ser ouvido sem deixar dúvidas de onde vem.