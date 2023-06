Como Lula está comemorando o Dia dos Namorados

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O presidente Lula e a primeira-dama Janja trocaram declarações pelo Dia dos Namorados nas redes sociais, nesta segunda-feira, 12. Ela publicou um vídeo de vários momentos de beijos e carinhos com o presidente, com a música O Que é o Amor de Arlindo Cruz, interpretada por Maria Rita, ao fundo. Na legenda escreveu: “Te amo pra sempre, meu boy”. Já Lula, em meio a compromissos de agenda, fez um breve discurso sobre a data. Em pronunciamento ao lado da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, no Palácio do Planalto, pediu desculpas por não ter criado o Ministério do Namoro, brincadeira feita durante a campanha eleitoral de 2022.

“Hoje eu queria começar esse momento com a imprensa a pedir desculpas. Hoje é Dia dos Namorados, muitos de vocês marcaram almoço com a namorada e namorado e eu consegui impedir isso (…), fiquei de criar o Ministério do Amor e não criei. Fica para uma próxima vez”, disse Lula.