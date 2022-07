Como Lula comemorou a repercussão do apoio de Anitta

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Lula (PT) está todo bobo com o apoio que recebeu de Anitta. A cantora disse que, apesar de não ser petista, vota e defende vitória dele já no primeiro turno. A repercussão internacional foi imediata. Em um evento nesta quarta-feira, 14, o candidato disse: “Agora que a Anitta está me apoiando, vou ter que aprender uns passinhos”. E em seguida, deu uma reboladinha marota, para delírio da plateia presente. Assista ao vídeo a seguir, que o próprio divulgou em suas redes sociais. E por que tanto alvoroço em torno do voto de Anitta? A quantidade de seguidores, o engajamento que ela provoca nas redes, o público fiel que ela tem, o perfil jovem e antenado desse público, além da fama internacional.