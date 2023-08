Como Larissa Manoela pode reaver os R$ 18 milhões deixados com os pais

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Recentemente a atriz Larissa Manoela veio a público falar que rompeu a relação com os pais, porque não tinha mais acesso e controle a suas próprias finanças. Afinal, há como impor limites nas relações familiares? O programa da coluna Veja Gente no Youtube convidou a psicóloga Luana Menezes e o advogado Ricardo Brajterman para debaterem o tema. Luana é psicóloga clínica especialista em psicologia infantil pela UFRJ e autora do livro Eu só quero brincar. Ricardo é advogado, Mestre em Direito Constitucional, professor da PUC-RJ, sócio do escritório Candido de Oliveira.

O programa Veja Gente é gravado diretamente do Casacor Rio, mostra de arquitetura e design que tem apoio da Editora Abril. O cenário foi desenvolvido pelo arquiteto João Amand e pela designer de interiores Sophia Abraham, com patrocínio da House Us. Assista.

