Como foi a primeira visita do rei de Angola ao Brasil

Tchongolola Tchongonga Ekuikui VI, rei de Angola, fez uma visita ao Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira (Muhcab), na Gamboa, região central do Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 7. Ele foi um dos destaques da programação especial para o mês da consciência negra, elaborada pela Secretaria Municipal de Cultura. O evento ainda conta com rodas de conversa e de samba, incluindo um papo com Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos, e Anielle Franco, ministra da Igualdade Racial.

O soberano do reino subnacional do Bailundo, de 39 anos, detém importância cultural e espiritual principalmente na região do planalto central angolano – já que Angola é uma república, e o poder político e de Estado é do presidente eleito. A turnê brasileira teve início com uma visita ao quilombo Cafundó, a cerca de 12 km do centro de Salto de Pirapora, no interior paulista, onde moram 135 quilombolas.