Como filho de Bolsonaro insinua golpe no Brasil a reboque de outros países

O filho número 4 de Jair Bolsonaro (PL), Jair Renan Bolsonaro, compartilhou nos stories do Instagram uma sugestão de golpe no Brasil, fazendo um comparação com outros países. Na publicação ele aponta a tentativa de golpe pelo presidente no Peru; a condenação de Cristina Kirchner na Argentina; e a crise política em El Salvador. No ultimo tópico ele escreve: “Brasil: carregando”, sugerindo que algo vai acontecer. Ele e parte dos apoiadores de Bolsonaro não aceitam a vitória nas urnas do presidente eleito Luiz Inácio da Silva (PT).