Como Elza Soares estará ‘presente’ nesta noite no Rock in Rio

A apresentação intitulada “Power! Elza Vive, um show em homenagem a Elza Soares”, segunda atração do Palco Sunset neste domingo, 11, no Rock in Rio, reunirá nomes como Majur, Agnes Nunes, Caio Prado, Mart’nália, Gaby Amarantos e Larissa Luz.

O grupo cantará o mesmo repertório que Elza Soares escolheu para seu último DVD, que foi gravado no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, até um dia antes de sua morte, em 20 de janeiro desse ano. Músicas como “Lata d’água na cabeça”, “Dura na queda”, “Volta por cima”, entre outras, estão confirmadas no setlist.

A artista já tinha acertado sua apresentação este ano no espaço do festival. O diretor artístico Zé Ricardo se emociona ao relembrar o convite e o vídeo que ela lhe enviou, confirmando presença. “Estou com muita saudade de você. Quero estar dentro dele (no festival). Tu é o cara!”, gravou a cantora.

Um dia antes de falecer, Elza voltou a enviar um vídeo a Zé Ricardo no qual falava o quanto amava o amigo de longa data. Em 2019, ela já tinha se apresentado no Sunset. “Não tenho dúvidas de que ela estará presente ali mais uma vez, de alguma forma”, conclui o curador.