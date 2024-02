Como Eduardo Paes e João Campos fizeram do Carnaval palanque antecipado

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Em dias de Carnaval, só há um lugar onde encontrar o prefeito do Rio, Eduardo Paes, 54 anos (à esq. ) — a passarela do samba carioca, que ele cruza em ritmo de maratona. Neste ano, um fator pesou (com o perdão do trocadilho) a favor: o alcaide está 32 quilos mais magro, um feito alcançado, segundo conta, com a ajuda de um famoso remédio para diabetes muito usado para dieta, o Mounjaro. Não houve escola que ele não tenha acompanhado, chegando até a ajudar a empurrar uma alegoria da Mangueira que emperrara na pista. “Vou distribuir Ozempic na rede pública”, brincou, em tom carnavalesco. Farejando concorrência nas bandas de Recife, onde João Campos, 30, atraía a curiosidade no tradicional Galo da Madrugada com passinhos de TikTok e cabelo descolorido, ligou para seu par em plena folia. “Com esse cabelo nevado, o João está colocando todos os prefeitos mais velhos no chinelo”, disse Paes, que o convidou para o desfile das campeãs, no Rio. É bom guardarem um tantinho de fôlego para o pleito que se avizinha, em que ambos, embora favoritos, vão ter de sambar muito pela reeleição.

Publicado em VEJA de 16 de fevereiro de 2024, edição nº 2880