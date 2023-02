Como Damares Alves disfarça seu isolamento no Senado

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Desde a derrota de Bolsonaro (PL) nas urnas, em outubro, Damares Alves (PL) vem sentindo na pele o que é estar fora do centro político. Agora então, com outro governo em curso, a ex-ministra e agora senadora sofre com o esquecimento dos figurões aliados. Se antes era festejada pelos discursos sem sentido — como esquecer do recado que “menino veste azul e menina rosa”, por exemplo? — nos novos tempos, ninguém anda dando trela para ela.

Nome forte do bolsonarismo no Senado, ela ficou isolada na semana passada, durante sua posse no Senado. Enquanto senadores negociavam e conversavam no plenário, Damares ficava no celular disfarçando a solidão. O mesmo se repete no dia a dia. Seu celular já não toca como antes. Mas ela faz questão de mantê-lo à mão.